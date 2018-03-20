Народному депутату Надежде Савченко коллеги-нардепы посоветовали отравить парламент газом. Об этом Савченко заявила на брифинге, трансляцию ведет телеканал "112 Украина".

"В парламенте от коллег, когда я шутила на тему "а не двинуть бы сюда гранатой", коллеги посоветовали, что лучше в фильтровую систему запустить газа и сделать газовую камеру.

Такие моменты тоже разрабатывались, такие сюрреалистические события тоже доносились.

Объект А должен был все это фиксировать и постоянно передавать, чтобы можно было составить эту политическую провокацию, которая на данный момент произошла", - сказала она.

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления на нардепа Надежду Савченко. В них генпрокурор просит депутатов разрешить привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест.

Савченко подозревают в подготовке терактов в сессионном зале Верховной Рады. По словам Юрия Луценко, у следствия есть доказательства того, что она планировала уничтожить боевыми гранатами две ложи, а с помощью автоматов добивать тех, кто выживет.

Отметим, Владимира Рубана тоже подозревают в подготовке терактов в центре Киева, в частности в Раде. 9 марта киевский суд арестовал Рубана на 60 суток без права внесения залога. Позже нардеп Надежда Савченко заявила, что готова взять его на поруки.

Сегодня апелляционный суд отказал защите Рубана в изменении меры пресечения, таким образом оставив его под стражей.

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