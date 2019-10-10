Президент Зеленский заявил, что «информационной войной» у него занимается Кирилл Тимошенко.

Тридцатилетний Кирилл Тимошенко создал видеообраз кандидата в президенты Владимира Зеленского. Продакшен Тимошенко GoodMedia снимал все ролики Зеленского и самый известный ролик кампании — вызов Петра Порошенко на дебаты на стадион.



В 2014-м его продакшен организовывал трансляцию инаугурации Петра Порошенко. Тимошенко вспоминает, что тогда на него выходили с разных сторон и просили, чтобы именно его режиссер — Андрей Нестеренко — делал инаугурацию.



В октябре 2014 года на телеканале «1+1» вышел фильм производства GoodMedia «Битва за Днепр». С двумя героями картины — Борисом Филатовым и Геннадием Корбаном — Тимошенко, по его словам, начал общаться во время Евромайдана. Фильм рассказывал о работе команды главы Днепропетровской облгосадминистрации Игоря Коломойского.



Следующие крупные политические заказчики появились во время досрочных парламентских выборов 2014 года. Тогда компания Тимошенко «вела» в округах кандидатов в нардепы Филатова, Виталия Куприя и Андрея Денисенко. Все трое позже стали членами партии УКРОП.



После этого, в 2015 году, Тимошенко участвовал в предвыборной кампании главы УКРОПа Геннадия Корбана в скандальном 205 округе и опять работал с Филатовым. Последний баллотировался в мэры Днепра от УКРОПа.



В 2017—2018 годах продакшен GoodMedia снял целый ряд роликов о достижениях власти — правительства и Министерства информполитики. За это из бюджета компания получила 21,35 миллиона гривен. А в январе 2019 года на телеканале «Прямой» вышел еще один фильм GoodMedia — «Пять дней с Игорем Кононенко», о друге и бизнес-партнере Порошенко.

В числе известных политических заказчиков GoodMedia — Юрий Луценко. Для него компания сняла три ролика, в том числе и прошлогоднее поздравление генпрокурора с Днем Независимости. Уже во время президентской кампании, когда Тимошенко работал в команде Зеленского, GoodMedia транслировала форум команды Порошенко «Открытый диалог», проходивший во Дворце спорта.

В команде Зеленского Тимошенко появился осенью прошлого года. На нем было сразу несколько функций. Одна стратегически важная — видеопромо предвыборной кампании.

GoodMedia снимала все ролики кандидата и самый известный ролик с вызовом Порошенко на дебаты на стадион. Тимошенко также общается с журналистами и частично дублирует обязанности пресс-службы.

Кто познакомил Тимошенко с Зеленским — точно неизвестно. Сам Тимошенко говорит, «возможно, [руководитель штаба кандидата] Иван Баканов». Но, по словам близкого к Зеленскому источника theБабеля, в команду его привел адвокат Зеленского и Коломойского — Андрей Богдан. Когда Коломойский возглавлял Днепропетровскую ОГА, Богдан был его внештатным советником. О том, что Тимошенко входит в неформальное крыло Богдана, в своем расследовании говорили и журналисты программы «Наші гроші» .

Сам Тимошенко утверждает, что это слухи: «Это смешное расследование. Богдан и медиаофис, вас ничего не смущает в этом?» На прямой вопрос, рекомендовал ли его Зеленскому партнер последнего по тв-бизнесу — Коломойский, Тимошенко отвечает: «Сомневаюсь».