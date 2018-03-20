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Франков: Сколько можно заработать на футбольных ставках в договорняке? Миллион-полтора долларов
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20.03.2018 16:08
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Достаточно трех-четырех игроков в футбольной команде, чтобы
обеспечить нужный результат для договорного матча, рассказал в
интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону главный
редактор журнала "Футбол", член исполкома Федерации футбола Украины
Артем Франков. Франков: Что думает аутсайдер? "Мы все равно
проиграем, какая разница, с каким счетом? Давайте-ка зарядим против
себя" Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Отвечая на вопрос,
сколько можно заработать на футбольных ставках в "договорняке",
Франков сказал: "Мы говорили о $300 тыс.? А коэффициент от пяти и
выше. Миллион можно снять, полтора миллиона с матча такого рода".По
его словам, не все футболисты из команды "в доле"."Как правило, не
все. Достаточно трех-четырех игроков, чтобы обеспечить нужный
результат… Рассказываю. Идет матч – аутсайдер против фаворита.
Что думает аутсайдер? "Мы все равно проиграем, какая разница, с
каким счетом? Давайте-ка зарядим против себя". И начинают не
играть, а раздвигать ноги и расслаблять булки перед фаворитом. Тот
накидывает шесть мячей, заходит тотал больше пяти, а дальше уже
коэффициенты: обычная победа – 1,2, победа с разницей в четыре
мяча – 2,5..." – рассказал член исполкома ФФУ.
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