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Билык позировала в черных перьях
20.03.2018 16:16
Украинская певица Ирина Билык показала новую фотосессию. Билык обнародовала фотосет Фото: bilyk_iryna/ / Instagram Фото певица разместила в Instagram.
Публикация от Ирина Билык (@bilyk * iryna) 18 Мар 2018 в 4:35 PDT
Певица показала также бэкстейдж-ролик фотосессии.
Публикация от Ирина Билык (@bilyk * iryna) 18 Мар 2018 в 4:31 PDT
Ирина Билык родилась 6 апреля 1970 года.В 1996 году ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2008 году – народной.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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