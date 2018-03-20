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|Голодающего политзаключенного Балуха будут кормить принудительно
|20.03.2018 16:16
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Состояние здоровья Балуха вызывает тревогу в его близкихОсужденный в оккупированном Россией Крыму украинский активист Владимир Балух продолжает голодовку в одиночной камере, связь с ним отсутствует.
Фото: facebook.com/crimeahrg
"По словам гражданской жены, в Балуха проблемы с печенью, ему голодать вообще нельзя. Его пытались отговорить от этого шага, но Владимир - человек решительный, его убедить не получится. Это его эмоциональное решение", - сообщают "Крым.Реалии" с ссылкой на заместителя руководителя Крымской правозащитной группы Владимира Чекрыгина.
Правозащитник отметил, что Владимир находится без связи в одиночной камере под круглосуточным наблюдением, такие специальные условия содержания для тех, кто объявил голодовку.
Сейчас связи с политзаключенным в родственников нет, она возможна только через адвокатов.
При этом российский адвокат Ольга Динзе сообщает, что не может связаться с Балухом.
"Думаю, мы увидимся в конце марта или в начале апреля. Суд назначен на 2 апреля", - сказала она.
По словам Динзе, заключенным оказывают медицинскую помощь в следственном изоляторе, однако ее качество под вопросом.
"Его надо вывозить в гражданскую больницу. Мы обращались с подобным заявлением, но нам было отказано ... Если состояние будет ухудшаться, они (сотрудники СИЗО - ред.) будут его принудительно кормить, то есть через капельницу ... С голоду умереть ему не дадут СИЗО несет ответственность за его жизнь и безопасность", - сказала адвокат.
Как известно, украинский политзаключенный Владимир Балух, удерживаемый в аннексированном Крыму, объявил бессрочную голодовку.
Напомним, подконтрольный России Раздольненский районный суд Крыма 16 января приговорил крымского активиста Владимира Балуха к трем годам и семи месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (около 4,6 тыс. грн).