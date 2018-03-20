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В ряде областей Украины ночью 21 марта ожидаются метели – ГСЧС
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20.03.2018 16:24
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Госслужба Украины предупредила об ухудшении погоды в стране 21
марта. В Украине ожидаются снегопады Фото: EPA "До конца суток 20
марта в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и
Николаевской областях – сильный снег, в Херсонской,
Запорожской и Донецкой областях – гололед, 21 марта ночью и
утром в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и
Сумской сильный снег, метели, в южных, центральных и восточных
областях порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье кое-где 25-28
м/с", – говорится в сообщении.Снега вместе с арктическим
воздухом пришли в Украину 17 марта.19 марта синоптик Наталья
Диденко заявляла, что в Украине в ближайшие дни продолжатся
снегопады, существенное потепление ожидается только 25–26
марта.
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