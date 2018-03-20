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Антикоррупционная прокуратура обнаружила устройство для прослушивания в кабинете Холодницкого – СМИ
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20.03.2018 16:32
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В кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной
прокуратуры Украины Назара Холодницкого было обнаружено
прослушивающее устройство, заявил собеседник "Українських новин" в
ведомстве, однако не сообщил других подробностей. Агентство со
ссылкой на информированный источник также писало, что глава САП
может подать в отставку по состоянию здоровья. "Это правда, нашли
прослушку в кабинете Холодницкого", – сказал собеседник.Других
подробностей он не сообщил.Агентство "Українські
новини" со ссылкой на информированный источник также
сообщило 20 марта, что Холодницкий может подать в отставку по
состоянию здоровья. По словам собеседника, глава САП готов
Причиной увольнения якобы является неудовлетворительное
настроение, однако, по информации источника, к такому шагу
Холодницкого принуждают.Сам Холодницкий пока не комментирует эту
информацию, а в САП назвали ее фейком.1 декабря 2015 года
Назар Холодницкий возглавил новое
подразделение ГПУ – Специализированную антикоррупционную
прокуратуру. Сейчас главе САП 33 года.
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