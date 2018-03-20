В кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назара Холодницкого было обнаружено прослушивающее устройство, заявил собеседник "Українських новин" в ведомстве, однако не сообщил других подробностей. Агентство со ссылкой на информированный источник также писало, что глава САП может подать в отставку по состоянию здоровья. "Это правда, нашли прослушку в кабинете Холодницкого", – сказал собеседник.Других подробностей он не сообщил.Агентство "Українські новини" со ссылкой на информированный источник также сообщило 20 марта, что Холодницкий может подать в отставку по состоянию здоровья. По словам собеседника, глава САП готов Причиной увольнения якобы является неудовлетворительное настроение, однако, по информации источника, к такому шагу Холодницкого принуждают.Сам Холодницкий пока не комментирует эту информацию, а в САП назвали ее фейком.1 декабря 2015 года Назар Холодницкий возглавил новое подразделение ГПУ – Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Сейчас главе САП 33 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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