Есть данные, что антикоррупционного прокурора заставляют уволиться

Холодницкий готов

До 23 марта Холодницкий находиться в командировке в Брюсселе (Бельгия).

Причиной увольнения является якобы неудовлетворительное состояние здоровья, однако, по информации источника, к такому шагу ХОЛОДНИЦЬКИЙ заставляют.

Сам Холодницкий пока не комментирует эту информацию.

При этом в САП считают такие сведения не более, чем "фейком".