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|Холодницкий рассматривает выход в отставку
|20.03.2018 16:40
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Есть данные, что антикоррупционного прокурора заставляют уволитьсяЗаместитель генпрокурора - Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий может подать в отставку по состоянию здоровья.
Назар Холодницкий Фото: РБК
Холодницкий готов
До 23 марта Холодницкий находиться в командировке в Брюсселе (Бельгия).
Причиной увольнения является якобы неудовлетворительное состояние здоровья, однако, по информации источника, к такому шагу ХОЛОДНИЦЬКИЙ заставляют.
Сам Холодницкий пока не комментирует эту информацию.
При этом в САП считают такие сведения не более, чем "фейком".
Напомним, в ноябре 2017 ХОЛОДНИЦЬКИЙ госпитализировали с подозрением на инфаркт , однако диагноз не подтвердился. Врачи констатировали у него переутомление.
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