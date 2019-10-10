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|Зеленский посоветовал жителям ОРДЛО смотреть российские телеканалы, как Светлаков из "Наша Russia"
|10.10.2019 14:21
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Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал жителям оккупированного Донбасса отвечать телевизору на российскую пропаганду. Об этом Зеленский сказал во время пресс-марафона, который транслирует "
Напомним, сегодня, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский устроил пресс-марафон на столичном фудкорте Kyiv Food Market.
Представители медиа задают ему вопросы группами по 7−10 человек. Группы сменяют друг друга каждые полчаса. Формируются они по списку аккредитации.
Отметим, появились заявления некоторых СМИ, которым отказали в аккредитации на пресс-конференцию. И это всем известные СМИ.