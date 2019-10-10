Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал жителям оккупированного Донбасса отвечать телевизору на российскую пропаганду. Об этом Зеленский сказал во время пресс-марафона, который транслирует " 112 Украина ".

"А если ты смотришь их (российское телевидение, – ред.) - то смотри, знаете, как, помните, как этот, Светлаков, как он всегда разговаривал с телевидением?

Тогда это - тоже выход.

Сиди пока, пока что, пока нет там наших каналов, наших трансляций, - сиди и говори:

"Что ты врешь? Я тебе не верю. Скоро украинцы здесь, наша власть появится, скоро ребята за нами вернутся".

Это пока что такая защита", - сказал Зеленский.