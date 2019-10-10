 Зеленский посоветовал жителям ОРДЛО смотреть российские телеканалы, как Светлаков из "Наша Russia" - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Зеленский посоветовал жителям ОРДЛО смотреть российские телеканалы, как Светлаков из "Наша Russia"
10.10.2019 14:21

Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал жителям оккупированного Донбасса отвечать телевизору на российскую пропаганду. Об этом Зеленский сказал во время пресс-марафона, который транслирует "112 Украина".

Зеленский посоветовал жителям ОРДЛО смотреть российские телеканалы, как Светлаков из "Наша Russia"

"А если ты смотришь их (российское телевидение, – ред.) - то смотри, знаете, как, помните, как этот, Светлаков, как он всегда разговаривал с телевидением?

 

Тогда это - тоже выход.

 

Сиди пока, пока что, пока нет там наших каналов, наших трансляций, - сиди и говори:

 

"Что ты врешь? Я тебе не верю. Скоро украинцы здесь, наша власть появится, скоро ребята за нами вернутся".

 

Это пока что такая защита", - сказал Зеленский.

Напомним, сегодня, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский устроил пресс-марафон на столичном фудкорте Kyiv Food Market.

Представители медиа задают ему вопросы группами по 7−10 человек. Группы сменяют друг друга каждые полчаса. Формируются они по списку аккредитации.

Отметим, появились заявления некоторых СМИ, которым отказали в аккредитации на пресс-конференцию. И это всем известные СМИ. 

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