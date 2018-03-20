Певица Юлия Думанская ждет первенца. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Думанская: Наш папа говорит, что он художник и у него очень хорошо получаются дочери, следовательно ждем еще одну дочь Фото: Юлия Думанская / Facebook "Наш папа говорит, что он художник и у него очень хорошо получаются дочери, следовательно ждем еще одну дочь", – заявила она.Муж Думанской – львовский бизнесмен Григорий Козловский.26-летняя Думанская моложе жена на 20 лет.Юлия Думанская и Григорий Козловский поженились 14 февраля 2018 года.Для Думанской ребенок от Козловского будет первым. У него есть три дочери от предыдущего брака. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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