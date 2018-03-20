По сообщению издания "СтарХит", супружеская пара певица Алла
Пугачева и шоумен Максим Галкин вместе с детьми Гарри и Лизой по
делам летали на Кипр. Пугачева и Галкин взяли детей в деловую
поездку – СМИ Фото: maxgalkinru / Instagram Об этом сообщает
"СтарХит".Как пишет издание, Пугачева и Галкин приобрели
недвижимость на Кипре в 2017 году.Пугачева и Галкин приобрели
апартаменты в районе Неаполис – на границе старого
исторического города и туристической зоны.Как объяснили риелторы,
супруги привезли детей, поскольку для оформления некоторых
документов требовалось присутствие всех членов семьи.В отеле,
который выбрала семья, рассказали, что Пугачева и Галкин уже
прилетали в конце августа – начале сентября. Тогда они пробыли
несколько дней, не выходя за территорию отеля.Галкин и Пугачева
живут в браке с 23 декабря 2011 года.Лиза и Гарри – двойняшки.
18 сентября 2017 года им исполнилось четыре года. Детей паре родила
суррогатная мать.
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