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Пугачева и Галкин вместе с детьми летали на Кипр оформлять недвижимость - СМИ
20.03.2018 17:20
По сообщению издания "СтарХит", супружеская пара певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин вместе с детьми Гарри и Лизой по делам летали на Кипр. Пугачева и Галкин взяли детей в деловую поездку – СМИ Фото: maxgalkinru / Instagram Об этом сообщает "СтарХит".Как пишет издание, Пугачева и Галкин приобрели  недвижимость на Кипре в 2017 году.Пугачева и Галкин приобрели апартаменты в районе Неаполис – на границе старого исторического города и туристической зоны.Как объяснили риелторы, супруги привезли детей, поскольку для оформления некоторых документов требовалось присутствие всех членов семьи.В отеле, который выбрала семья, рассказали, что Пугачева и Галкин уже прилетали в конце августа – начале сентября. Тогда они пробыли несколько дней, не выходя за территорию отеля.Галкин и Пугачева живут в браке с 23 декабря 2011 года.Лиза и Гарри – двойняшки. 18 сентября 2017 года им исполнилось четыре года. Детей паре родила суррогатная мать.

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