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Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне, - ФОТО
20.03.2018 17:20
Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне, - ФОТО
Позже во вторник правительство Великобритании решит, вводить ли дальнейшие санкции против России
Российские дипломаты, решение о высылке которых приняло британское правительство за дела об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля, оставляют посольство РФ в Лондоне.
Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне, - ФОТО Фото: AFP

Об этом сообщает AFP в Twitter.

"Высланные российские дипломаты покидают посольство в Лондоне", - говорится в сообщении.

Как пишет ВВС, фургоны и дипломатические автомобили с работниками российского представительства и их семьями покидают здание посольстве в Лондоне.

Позже во вторник правительство Великобритании решит, вводить ли дальнейшие санкции против России в связи с инцидентом со Скрипалем. Премьер-министр Тереза ​​Мэй будет председательствовать на заседании Совета национальной безопасности.

Напомним, что США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона Скрипаля дополнительно указывает на ее ответственность. Четверо лидеров также отмечают, что РФ должна в полной мере раскрыть программу "Новичок" Организации по запрещению химического оружия.

4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии.

Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества.

В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатовТакое решение поддержал Госдеп США.

В свою очередь, Россия пригрозила зеркальным ответом и готова выслать за пределы РФ британских дипломатов.

 

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