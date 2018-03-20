|Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне, - ФОТО
|20.03.2018 17:20
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Позже во вторник правительство Великобритании решит, вводить ли дальнейшие санкции против РоссииРоссийские дипломаты, решение о высылке которых приняло британское правительство за дела об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля, оставляют посольство РФ в Лондоне.
Фото: AFP
Об этом сообщает AFP в Twitter.
"Высланные российские дипломаты покидают посольство в Лондоне", - говорится в сообщении.
Как пишет ВВС, фургоны и дипломатические автомобили с работниками российского представительства и их семьями покидают здание посольстве в Лондоне.
Позже во вторник правительство Великобритании решит, вводить ли дальнейшие санкции против России в связи с инцидентом со Скрипалем. Премьер-министр Тереза Мэй будет председательствовать на заседании Совета национальной безопасности.
Напомним, что США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона Скрипаля дополнительно указывает на ее ответственность. Четверо лидеров также отмечают, что РФ должна в полной мере раскрыть программу "Новичок" Организации по запрещению химического оружия.
4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии.
Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества.
В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов. Такое решение поддержал Госдеп США.
В свою очередь, Россия пригрозила зеркальным ответом и готова выслать за пределы РФ британских дипломатов.