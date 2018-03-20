Позже во вторник правительство Великобритании решит, вводить ли дальнейшие санкции против России

Об этом сообщает AFP в Twitter.

"Высланные российские дипломаты покидают посольство в Лондоне" , - говорится в сообщении.

Как пишет ВВС, фургоны и дипломатические автомобили с работниками российского представительства и их семьями покидают здание посольстве в Лондоне.

Позже во вторник правительство Великобритании решит, вводить ли дальнейшие санкции против России в связи с инцидентом со Скрипалем. Премьер-министр Тереза ​​Мэй будет председательствовать на заседании Совета национальной безопасности.