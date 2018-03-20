Вход в помещения органов государственной власти с любым оружием и боеприпасами запрещен даже народным депутатам. По инициативе главы Верховной Рады Андрея Парубия принят законопроект о недопуске в здания госорганов людей с оружием Фото: iportal.rada.gov.ua Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", инициативу спикера Рады Андрея Парубия поддержали 263 народных депутата.Документ запрещает вход в здания, где работают Рада, президент, Кабинет Министров, другие органы власти, лицам с холодным и огнестрельным оружием, взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися веществами, пиротехническими средствами.При этом из текста законопроекта был с голоса исключен пункт о запрете проноса отравляющих и сильнодействующих веществ.Один из соавторов проекта закона Сергей Соболев из фракции "Батьківщина" говорил 19 марта, чтоподобные нормы являются "мировой практикой" и не нарушают право народного депутата на неприкосновенность."Этот законопроект узаконивает прохождение через рамку народных депутатов, как это делается в аэропортах ради безопасности", – сказал он.15 марта нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко рассказала, что нардепа Надежду Савченко вывели из сессионного зала парламента из-за "угрозы для окружающих". "Украинская правда" писала, что Савченко принесла в Верховную Раду три гранаты и пистолет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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