|В кабинете Холодницкого нашли средство для прослушивания
|20.03.2018 17:28
|
Устройство в аквариуме якобы установило НАБУВ кабинете Специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого нашли оборудование для прослушивания.
Фото: unian.ua
Утверждают, что средство для прослушивания заложили в аквариум, - сообщают "Обозреватель" и "Украинские новости" со ссылкой на источники.
По данным «Обозревателя», оборудование принадлежит НАБУ.
Напомним, ранее во вторник в СМИ появилась информация о возможной отставке Холодницкого из-за проблем со здоровьем.
Поделитесь статьей с друзьями