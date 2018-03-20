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В кабинете Холодницкого нашли средство для прослушивания
20.03.2018 17:28
В кабинете Холодницкого нашли средство для прослушивания
Устройство в аквариуме якобы установило НАБУ
В кабинете Специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого нашли оборудование для прослушивания.
В кабинете Холодницкого нашли средство для прослушивания Фото: unian.ua

Утверждают, что средство для прослушивания заложили в аквариум, - сообщают "Обозреватель" и "Украинские новости" со ссылкой на источники.

По данным «Обозревателя», оборудование принадлежит НАБУ.

Напомним, ранее во вторник в СМИ появилась информация о возможной отставке Холодницкого из-за проблем со здоровьем.

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  • Холодницкий: Мы взываем о необходимости создания антикоррупционного суда

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