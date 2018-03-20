Устройство в аквариуме якобы установило НАБУ

Утверждают, что средство для прослушивания заложили в аквариум, - сообщают "Обозреватель" и "Украинские новости" со ссылкой на источники.

По данным «Обозревателя», оборудование принадлежит НАБУ.