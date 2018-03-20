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Высланы российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
20.03.2018 17:36
Высланы российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
только Лондон высылает 23 сотрудников посольства
Высланы Британией российские дипломаты во вторник покинули помещение посольства в Лондоне.
Высланы российские дипломаты покинули посольство в Лондоне Фото: reuters.com

Колонна из более чем десятка машин и микроавтобусов отправилась в аэропорт, сообщают "РИА Новости".

Всего Лондон высылает 23 сотрудников посольства из-за причастности России к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипача. Вместе с членами семей, Соединенное Королевство покинут около восьмидесяти человек.

Британские дипломаты, которых Москва высылает из России в ответ на действия Лондона, вернутся на родину в ближайшие дни.

Напомним, что  США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением , в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона Скрипача дополнительно указывает на ее ответственность. Четверо лидеров также отмечают, что РФ должна в полной мере раскрыть программу "Новичок" Организации по запрещению химического оружия.

4 марта  Сергей Скрипач и дочь потеряли сознание  возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в  тяжелом состоянии .

Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили  нервно-паралитические вещества .

В связи с этим,  Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.

В свою очередь,  Россия пригрозила зеркальной ответом и готова выслать за пределы РФ британских дипломатов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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