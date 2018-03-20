Южанина отметила, что решение относительно налогообложения должно устраивать, как владельцев Еврономер, так и украинских номеров

Вопросы налогообложения таких автомобилей власть не может решить уже около двух лет.

"Если два года назад активисты просто выбивали из комитета решение о легализации за 100 или 50 евро, или даже бесплатно, то сейчас они боятся говорить об этом открыто. Потому что есть другая часть автомобилистов, такую амнистию не приветствуют. Это 8-9 миллионов авто на украинском номерах против пусть даже 1-1,5 миллионов на европейских " , - рассказала Нина Южанина в интервью LB.ua .

Южанина отметила, что принятое решение должно устраивать, как владельцев Еврономер, так и украинских номеров.

"Проблема, что большинство этих автомобилей уже находятся на учете ни в Польше, ни в Литве. Это фантомы, которые находятся на территории нашего государства. То есть надо будет их поставить на учет по общим правилам, которые мы упростим для всех. Или надо будет вывезти эти авто из Украины ", - добавила чиновница.

Напомним, с имнадцять жителей Перемышля и окрестностей является владельцами 12500 автомобилей , которые ездят по Украине.