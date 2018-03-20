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Снегирев: Начальником управления Луганской ОГА назначен бывший руководитель партии "Русь", которая входила в "Русский блок"
20.03.2018 17:52
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Общественный активист. Сопредседатель общественной инициативы "Права справа".

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Начальником управления Луганской ОГА назначен бывший руководитель партии "Русь", которая входила в "Русский блок"

Сегодня 17.40 | комментариев: По поводу "обновления" власти уже много раз приводили старый анекдот про публичный дом, в котором надо не кровати кое-где менять, а девочек новых набирать. Но процесс "люстрации" продолжается и набирает обороты.По информации из открытых источников, новоназначенный начальник Управления развития и содержания сети автомобильных дорог Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Бережной в свое время возглавлял городскую организацию "Русь" в городе Луганске.На сайте Луганской областной военно-гражданской администрации руководителем указанного управления указан Юрий Бережной. На информационном портале Фонда "Русский мир" есть информация о партии "Русь", руководителем которой является Бережной Юрий Николаевич.СМИ сообщают, что партия "Русь" была проектом российского криминального авторитета Максима Курочкина, который был арестован в Украине в 2007 году по обвинению в вымогательстве, а затем убит снайпером. До своей гибели Курочкин финансировал как ПСПУ, так и "Русь". По информации местных источников, партию "Русь" в Луганской области курировал локальный криминальный авторитет Леонид Сохранный на псевдо Белорус.В программных документах партии "Русь" говорится об установлении с Россией двусторонних отношений, построенных исключительно на принципах равенства, партнерства и добрососедства. В отдаленном будущем построение конфедеративного объединения с государствами Восточной и Северной Европы, которые в силу исторической традиции разделяют ценности, провозглашенные программой партии "Русь".В 2002 году партия "Русь" впервые приняла участие в парламентских выборах. "Русский блок", в состав которого входила партия "Русь", набрал 0,73% голосов и не смог пройти в Верховную Раду. В 2006 – партия участвовала в выборах в составе блока Наталии Витренко "Народная оппозиция". Но получила 2,93% голосов и не смогла провести своего представителя в парламент.По сообщению пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, Юрий Бережной в 2006–2010 годах состоял в партии "Русь", он в то время баллотировался в Луганский городской совет. В августе 2013 года его назначили начальником управления внешнеэкономической деятельности областной государственной администрации.По информации пресс-службы Луганской ОВГА, до своего назначения он прошел все необходимые проверки. Примечательно, что заместителем председателя Луганской областной государственной администрации, к ведению которого относятся вопросы безопасности и общественного порядка, является полковник СБУ Юрий Клименко. Возникают вполне логичные вопросы относительно профессионализма работы как Клименко, так и СБУ, которые, собственно, и проводили эти проверки.Стоит отметить, что к началу гибридной войны Бережной в Луганске работал в команде регионалов Пристюка-Голенко: с 2010 года был директором областного коммунального предприятия "Региональное агентство содействия инвестициям".Впрочем, это не первый случай, когда на ответственные должности в военно-гражданских администрациях пытаются продвинуть членов пророссийских партий. Напомню, в 2015 году заместителем главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского и куратором деятельности аппарата стала экс-заместитель городского головы Алчевска и экс-депутат Луганского областного совета от блока Наталии Витренко Евгения Гогитидзе. Тогда, благодаря огласке и публикациям в СМИ, удалось заблокировать это кадровое назначение.Что касается назначения на должность Бережного, то, по моему глубокому убеждению, правоохранительным органам и специальным службам стоит проверить факт прохождения Бережным спецпроверки на момент назначения на должность. По результатам проверки отменить распоряжение главы ОВГА Гарбуза о назначении Бережного на должность начальника Управления развития и содержания сети автомобильных дорог Луганской областной военно-гражданской администрации.

Источник: Дмитро Снєгирьов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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