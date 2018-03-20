|Следствие рассматривает пять версий смерти Волошина
|20.03.2018 18:00
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Установлен круг лиц, которые "уже допрашиваются и будут допрошены в ближайшее время"Правоохранители рассматривают 5 версий гибели и.о. руководителя Николаевского аэропорта Владислава Волошина.
"Рассматриваются пять версий совершения преступления - самоубийство в состоянии душевного волнения, самоубийство, совершенное в связи с профессиональной деятельностью в должности и. о. директора, самоубийство через взаимоотношения в семье, самоубийство из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в ВСУ и несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием", - сообщает сайт Полиции Николаевской области.
В полиции добавили, что каждую из версий доказывать или опровергать "только при получении доказательств на основе проведенных экспертиз и следственных действий".
"Сейчас назначены и проводятся... судебно-медицинская, комплексная судебная экспертиза (дактилоскопическая, баллистическая, химическая), судебно-химическая, комплексная молекулярно-генетически взрывотехническая, психологически психиатрическая посмертная, иммунологическая экспертиза", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что установлен круг лиц, которые "уже допрашиваются и будут допрошены в ближайшее время".
Нацполиция просит граждан, которые владеют какой-либо информацией относительно этого события, обязательно сообщить ее следователем.
Напомним, 18 марта, в Николаеве в собственной квартире покончил жизнь самоубийством 29-летний и. о. директора одного из коммунальных предприятий.