|Матвиенко и Мирзоян отдыхают в Таиланде
|20.03.2018 18:07
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А я пливу у човні #damnoensaduak #lovestory #lovethailand #thailand #тоняматвієнко #тоняматвиенко #арсенмирзоян #арсенмірзоян #prsarafan #іринабілик #иринабилыкПубликация от Тоня Матвієнко (@tonya * matvienko) 20 Мар 2018 в 2:30 PDT
Ауютая #тоняматвієнко #тоняматвиенко #thailand #lovestory #lovethailand #медовиймісяць #ayutthayaПубликация от Тоня Матвієнко (@tonya * matvienko) 19 Мар 2018 в 4:06 PDT
А казав мені, що не романтичний * @arsen * mirzoian #тоняматвієнко #тоняматвиенко #арсенмірзоян #арсенмирзоян #lovestory #lovethailand #thailand #loveПубликация от Тоня Матвієнко (@tonya * matvienko) 19 Мар 2018 в 3:56 PDT
Золоту рибку не впіймали, зато черепаху нагодували * #тоняматвієнко #тоняматвиенко #арсенмирзоян #арсенмірзоян #lovestory #lovethailand #thailandПубликация от Тоня Матвієнко (@tonya * matvienko) 19 Мар 2018 в 3:32 PDT
Кокосовий сік дуже корисний! Про морозиво я не можу такого сказати * Скільки того життя?! Хочеться все спробувати, головне з Ним @arsen * mirzoian * #тоняматвієнко #тоняматвиенко #арсенмірзоян #арсенмирзоян #lovestory #lovethailand #медовиймісяць #cocos #icecream #нямням #бангкок #thailandПубликация от Тоня Матвієнко (@tonya * matvienko) 18 Мар 2018 в 9:31 PDT
О свадьбе Матвиенко и Мирзояна стало известно 16 июня 2017 года. Дочь Нину от Мирзояна Матвиенко родила 15 января 2016 года. У Матвиенко есть дочь от первого брака, у Мирзояна – двое детей от бывшей жены.