Украинские музыканты Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко проводят отпуск в Таиланде. Тоня Матвиенко: Сколько той жизни! Хочется все попробовать, главное – с ним Фото: арсен мирзоян / Facebook "Сколько той жизни! Хочется все попробовать, главное – с ним", – написала Матвиенко. А я пливу у човні #damnoensaduak #lovestory #lovethailand #thailand #тоняматвієнко #тоняматвиенко #арсенмирзоян #арсенмірзоян #prsarafan #іринабілик #иринабилык Публикация от Тоня Матвієнко (@tonya * matvienko) 20 Мар 2018 в 2:30 PDT Ауютая #тоняматвієнко #тоняматвиенко #thailand #lovestory #lovethailand #медовиймісяць #ayutthaya Публикация от Тоня Матвієнко (@tonya * matvienko) 19 Мар 2018 в 4:06 PDT А казав мені, що не романтичний * @arsen * mirzoian #тоняматвієнко #тоняматвиенко #арсенмірзоян #арсенмирзоян #lovestory #lovethailand #thailand #love Публикация от Тоня Матвієнко (@tonya * matvienko) 19 Мар 2018 в 3:56 PDT Золоту рибку не впіймали, зато черепаху нагодували * #тоняматвієнко #тоняматвиенко #арсенмирзоян #арсенмірзоян #lovestory #lovethailand #thailand Публикация от Тоня Матвієнко (@tonya * matvienko) 19 Мар 2018 в 3:32 PDT Кокосовий сік дуже корисний! Про морозиво я не можу такого сказати * Скільки того життя?! Хочеться все спробувати, головне з Ним @arsen * mirzoian * #тоняматвієнко #тоняматвиенко #арсенмірзоян #арсенмирзоян #lovestory #lovethailand #медовиймісяць #cocos #icecream #нямням #бангкок #thailand Публикация от Тоня Матвієнко (@tonya * matvienko) 18 Мар 2018 в 9:31 PDT О свадьбе Матвиенко и Мирзояна стало известно 16 июня 2017 года. Дочь Нину от Мирзояна Матвиенко родила 15 января 2016 года. У Матвиенко есть дочь от первого брака, у Мирзояна – двое детей от бывшей жены. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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