Сводка Новостей
- Депутат Завитневич, которого Зеленский назвал больным с инфарктом, в это же время руководил на своем комитете
- Теперь Татьяна Черновол в список "Портнов, Янукович, Путин" впишет еще и Зеленского
- Зеленский о встрече с Путиным: я не знаю, возможно ли это
- Баканов отчитался послам G7 и руководству представительства НАТО концепцию реформы СБУ
- Зеленский посоветовал жителям ОРДЛО смотреть российские телеканалы, как Светлаков из "Наша Russia"
|Баканов отчитался послам G7 и руководству представительства НАТО концепцию реформы СБУ
|10.10.2019 14:59
|
Глава Службы безопасности Украины презентовал концепцию, лежащую в основе программы реформирования спецслужбы, и рассказал об изменениях, которые планируется достичь в результате ее осуществления, в ходе встреч с послами "Большой семерки", руководством представительства НАТО в Украине и Консультативной миссии ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности Украины (КМЕС) в четверг.
Как сообщается на официальном сайте СБУ, глава ведомства также рассказал о новом законе "О Службе безопасности Украины", который вскоре будет передан на рассмотрение в Верховную Раду, и каким образом он будет помогать улучшению имеющейся законодательной базы и надзора за деятельностью спецслужбы.
Он анонсировал переориентацию приоритетов и личного состава на противостояние угрозам национальной безопасности, которые динамично меняются и становятся все сложнее.