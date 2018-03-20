В Роскомнадзоре сообщили, что в случае если компания Telegram не передаст Федеральной службе безопасности ключи от шифрования "операторы связи должны будут ограничить доступ к ресурсам компании". В России Telegram пользуются около 10 млн человек Фото: ЕРА "В соответствии с ч. 1 ст. 15.4 закона № 149-ФЗ вышеуказанные обязанности должны быть исполнены в течение 15 дней с момента получения данного уведомления", – говорится в сообщении.В случае неисполнения требований "операторы связи должны будут ограничить доступ к ресурсам компании".В октябре 2017 года Мещанский суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей($13,9 тыс.) за отказ исполнить требование ФСБ о предоставлении доступа к личным данным граждан.14 марта 2018 года юристы общественной организации "Роскомсвобода" от имени 35 пользователей мессенджера Telegram подали в суд коллективный иск против ФСБ. Они утверждают, что действия ФСБ "нарушают права истцов на неприкосновенность частной жизни и тайну переписки".Telegram – бесплатный мессенджер. Первый клиент для устройств на платформе iOS был представлен 14 августа 2013 года. Аудитория соцсети превышает 100 млн человек, из них около 10 млн – жители РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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