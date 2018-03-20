|Депутаты проголосовали за запрет ношения оружия в Раде
|20.03.2018 18:24
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Закон поддержали 263 народных депутатаВерховная Рада на вечернем заседании во вторник, 20 марта, внесла изменения в закон Украины об охране органов государственной власти и должностных лиц, запрещающий депутатам приходить в парламент с оружием.
Фото: kievsmi.net
За соответствующий законопроект №8155 проголосовали 263 народных депутата, - информирует LB.ua.
Он предусматривает, что в Верховную Раду, в Администрацию Президента, Кабинет Министров и другие здания, которые находятся под государственной охраной, запрещено приносить холодное и огнестрельное оружие, взрывчатку, боеприпасы и т.д. С оружием в этих зданиях могут находиться только лица, осуществляющие государственную охрану.
Также Рада рекомендовала президенту, спикеру парламента, Кабмину, председателю Конституционного Суда, председателю Верховного Суда выдать акты об обеспечении правового режима охраны зданий.
Напомним, что в Верховную Раду внесли законопроект, регулирующий порядок доступа граждан к парламенту.
15 марта Савченко вывели из сессионного зала, за якобы гранаты в сумке.