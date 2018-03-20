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На Закарпатье загорелся венгерский торговый центр – СМИ
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20.03.2018 18:31
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Торговый центр "У Сасина" в селе Нересница Тячевского района
Закарпатской области, пожар в котором начался утром 20 марта,
принадлежит представителям венгерского меньшинства, сообщает
NewsOne. Пожар удалось локализовать в 08.35 Фото: dsns.gov.ua В
ликвидации пожара были задействованы шесть единиц техники и 25
человек. Телеканал NewsOne отмечает, что торговый центр
называется "У Сасина" и принадлежит представителям венгерской
общины. По данным ГСЧС, пожар удалось локализовать в 8.35, его
площадь составила около 1000 м². 4-го и 27 февраля в
Ужгороде поджигали офис Общества венгерской культуры
Закарпатья. 4 марта глава Национальной полиции Украины
Сергей Князев сообщил, что
правоохранители задержали пятерых человек, подозреваемых
в нападении. По его словам, "вероятный организатор-иностранец
находится в розыске". В ночь на 16 марта в Берегово
Закарпатской области неизвестные разбили стекла девяти автомобилей
с венгерскими номерами.6 марта Общество венгерской культуры
Закарпатья потребовало, чтобы в регион ввели специальную
мониторинговую миссию ОБСЕ. 9 марта министр иностранных дел Венгрии
Петер Сийярто заявил, что в Закарпатскую область
Украины направлена задача наблюдателей ОБСЕ. Сийярто
отметил, что его "все больше беспокоит серия нападений на
венгерское меньшинство".В СММ ОБСЕ заявили, что усилили мониторинг
ситуации в Закарпатье путем непрерывного патрулирования из
Ивано-Франковска, но офис в Ужгороде не открывали.Венгерская
сторона своими заявлениями о необходимости ввести в Закарпатье
миссию ОБСЕ близко приблизилась к красной линии, заявил министр
иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью "BBC Україна" 16
марта.
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