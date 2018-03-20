56-летний журналист Андрей Георге был обнаружен мертвым в своем доме в румынском городе Волунтари. Георге был известен в Румынии как ведущий радиошоу Фото: Andrei Gheorghe / Facebook Вечером 19 марта охранник дома в городе Волунтари вызвал службу спасения, которая обнаружила известного теле- и радиоведущего Георге мертвым в его квартире.Уроженец российского Липецка, Георге вел политические и развлекательные шоу, писал сценарии и сам снимался в кинофильмах. Некоторое время работал советником министра финансов Румынии.Журналист жаловался на проблемы с сердцем. Однако врачи проведут токсикологическую экспертизу для установления причин смерти, пишет издание Mediafax. Результат исследований будут готовы через неделю. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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