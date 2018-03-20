56-летний журналист Андрей Георге был обнаружен мертвым в своем
доме в румынском городе Волунтари. Георге был известен в Румынии
как ведущий радиошоу Фото: Andrei Gheorghe / Facebook Вечером 19
марта охранник дома в городе Волунтари вызвал службу спасения,
которая обнаружила известного теле- и радиоведущего Георге мертвым
в его квартире.Уроженец российского Липецка, Георге вел
политические и развлекательные шоу, писал сценарии и сам снимался в
кинофильмах. Некоторое время работал советником министра финансов
Румынии.Журналист жаловался на проблемы с сердцем. Однако врачи
проведут токсикологическую экспертизу для установления причин
смерти, пишет издание Mediafax. Результат исследований будут готовы
через неделю.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира