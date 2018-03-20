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В Кремле заявили, что Трамп поздравил Путина с победой на выборах
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20.03.2018 18:47
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В пресс-службе российского президента Владимира Путина рассказали о
его разговоре с президентом США Дональдом Трампом – обсуждали гонку
вооружений, Украину и осторожный подход в решении проблем. Путин и
Трамп обсудили проведение встречи на высшем уровне Фото: ЕРА У
российского президента подчеркнули, что разговор состоялся "по
инициативе американской стороны".Лидеры двух стран обсудили
совместную борьбу с международным терроризмом, усилия по
ограничению гонки вооружений, а также вопрос активизации
экономического сотрудничества."Обсуждались сирийская проблема и
внутриукраинский кризис. С обеих сторон отмечена необходимость
достижения скорейших сдвигов в их урегулировании. Выражено
удовлетворение определенным снижением напряженности вокруг
Корейского полуострова. Акцентирована целесообразность продолжения
последовательных усилий по разрешению ситуации мирными,
дипломатическими средствами", – говорится в сообщении.Стороны
также обсудили проведение встречи на высшем уровне."В целом
разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован
на преодоление накопившихся проблем в российско-американских
отношениях", – отметили в Кремле.Президентские выборы в
РФ прошли 18 марта. По предварительным данным, явка
составила 67,47%. После обработки 99,84%
бюллетеней Путин лидирует с 76,66%
голосов. 19 марта заместитель пресс-секретаря Белого дома
Хоган Гидли заявил, что Трамп не планирует звонить
Путину для поздравлений с победой на выборах.
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