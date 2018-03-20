В пресс-службе российского президента Владимира Путина рассказали о его разговоре с президентом США Дональдом Трампом – обсуждали гонку вооружений, Украину и осторожный подход в решении проблем. Путин и Трамп обсудили проведение встречи на высшем уровне Фото: ЕРА У российского президента подчеркнули, что разговор состоялся "по инициативе американской стороны".Лидеры двух стран обсудили совместную борьбу с международным терроризмом, усилия по ограничению гонки вооружений, а также вопрос активизации экономического сотрудничества."Обсуждались сирийская проблема и внутриукраинский кризис. С обеих сторон отмечена необходимость достижения скорейших сдвигов в их урегулировании. Выражено удовлетворение определенным снижением напряженности вокруг Корейского полуострова. Акцентирована целесообразность продолжения последовательных усилий по разрешению ситуации мирными, дипломатическими средствами", – говорится в сообщении.Стороны также обсудили проведение встречи на высшем уровне."В целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях", – отметили в Кремле.Президентские выборы в РФ прошли 18 марта. По предварительным данным, явка составила 67,47%. После обработки 99,84% бюллетеней Путин лидирует с 76,66% голосов. 19 марта заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что Трамп не планирует звонить Путину для поздравлений с победой на выборах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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