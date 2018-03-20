Двое из них госпитализированы

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на местного шерифа Тима Камерона.

"Один ученик достал оружие в коридоре перед началом занятий и выстрелил в двух других учеников. Затем охранник не менее одного раза выстрелил в сторону стрелка", - говорится в сообщении.

Раненую девушку и стрелка госпитализированы, они в критическом состоянии. Состояние третьего раненого врачи оценивают как стабильное.

Напомним, 15 февраля в средней школе в Паркленд (Флорида) произошла стрельба , в результате которой по меньшей мере 17 человек погибли и несколько получили ранения.