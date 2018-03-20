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|В одной из школ США произошла стрельба: ранены три человека
|20.03.2018 18:56
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Двое из них госпитализированыВ результате стрельбы в средней школе Great Mills High School в американском штате Мэриленд три человека получили ранения, включая самого стрелка.
Фото: 24tv.ua
Об этом сообщает NBC News со ссылкой на местного шерифа Тима Камерона.
"Один ученик достал оружие в коридоре перед началом занятий и выстрелил в двух других учеников. Затем охранник не менее одного раза выстрелил в сторону стрелка", - говорится в сообщении.
Раненую девушку и стрелка госпитализированы, они в критическом состоянии. Состояние третьего раненого врачи оценивают как стабильное.
Напомним, 15 февраля в средней школе в Паркленд (Флорида) произошла стрельба, в результате которой по меньшей мере 17 человек погибли и несколько получили ранения.
Американские СМИ сразу же сообщили, что нападавший - 19-летний прежний ученик школы Николас Круз. Позже его личность подтвердили в офисе шерифа, добавив, что Круз арестован.