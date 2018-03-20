Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что парламент требует провести всестороннее расследование обстоятельств гибели исполняющего обязанности председателя Николаевского аэропорта Владислава Волошина. Ирина Геращенко: От имени парламента выразила соболезнования семье погибшего летчика Владислава Волошина Фото: rada.gov.ua "От имени парламента выразила соболезнования семье погибшего летчика Владислава Волошина. Парламент обратился к руководству ГПУ и МВД взять расследование этой трагедии под личный контроль, провести всестороннее профессиональное следствие", – заявила она. https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1658540224233784 И.о. директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" Волошин был назначен в январе 2018 года. С июля 2017 года он был замдиректора этого аэропорта.18 марта он выстрелил в себя из пистолета, скончался спустя некоторое время в больнице скорой помощи Николаева.2 марта издание "НикВести" сообщило, что Волошин по поручению председателя Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченко разорвал договор с киевской компания ЕИС, получившей подряд на капитальный ремонт здания аэропорта.Поручение губернатора фигурирует в телефонной переписке Волошина за месяц до смерти. Местный журналист Андрей Лохматов сообщил в Facebook со ссылкой на источник в аэропорту, что Волошин был шокирован поручением Савченко разорвать договор с ЕИС.И.о. директора аэропорта также писал знакомому о "суицидальных мыслях".19 марта Савченко прокомментировал самоубийство Волошина. "Некоторые взялись тиражировать телефонную переписку Влада, как я понял, с бывшими руководителями КП "Николаевский международный аэропорт", которые и натворили на предприятии невесть что. Прекратите заниматься непонятными вещами".Следствие рассматривает пять версий гибели Волошина. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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