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Трамп и Путин поговорили по телефону
20.03.2018 19:04
Трамп и Путин поговорили по телефону
Ожидается, что вскоре будет обнародована официальная расшифровка разговора
Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор.
Трамп и Путин поговорили по телефону Фото: http://thehill.com

"Президент Трамп поговорил по телефону сегодня утром с президентом России Владимиром Путиным, сообщает официальный представитель Белого дома в NBC News. Скоро появится расшифровка", - сообщает корреспондент NBC News Джофф Бенетт в Twitter со ссылкой на представителя Белого дома.

 

President Trump spoke this morning with Russian President Vladimir Putin, a White House official tells NBC News. A readout to come soon.

— Geoff Bennett (@GeoffRBennett) 20 марта 2018 г.

Пока неизвестно, поздравил ли Трамп Путина с переизбранием на пост президента России.

На сайте Кремля и на сайте Белого дома пока нет информации о телефонных переговорах с президентом США.

В то же время НТВ сообщает, что "Трамп поздравил Путина с переизбранием".

Как сообщалось ранее, представитель Белого дома Хоган Гидли заявила о нежелании Трампа приветствовать Путина с победой на выборах. В Белом доме отметили, что результаты голосования не стали для Белого дома сюрпризом и Дональд Трамп не позвонит поздравить победу российского лидера.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Путина и напомнил ему о необходимости почитать территориальную целостность Украины.

По результатам подсчетов по состоянию на 23:01 по киевскому времени в Крыму за Путина отдали свои голоса 92,41% избирателей.

 

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