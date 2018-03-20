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|"Нафтогаз": Система, по которой мы должны поставлять газ на льготных условиях компаниям Фирташа, стоила нам миллиарды гривен
|20.03.2018 19:11
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https://www.facebook.com/NaftogazUA/posts/1692204094192702
20 марта в Генпрокуратуре сообщили, что расследует уголовное производство по фактам уклонения от уплаты налогов предприятиями, подконтрольными Фирташу."В течение 2015–2017 годов членами организованной преступной группировки с целью уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных украинскому олигарху Фирташу предприятий, а именно ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот", ОАО "Азот", ОАО "Рівнеазот", ГП "Химик", ПАО "Азот" и другими, которые входят в бизнес-группу Group DF, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний", – заявили в прокуратуре.По данным ГПУ, ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 млн грн.
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