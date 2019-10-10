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|Зеленский о встрече с Путиным: я не знаю, возможно ли это
|10.10.2019 15:18
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Президент Владимир Зеленский заявил, что не знает, возможна ли встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вопрос о нормандской встрече. "О моей встрече с Путиным никто не говорит, потому что все против", - Зеленский говорит, что с российским президентом пока возможна встреча только в нормандском формате.
Зеленский считает, что "все против" его встречи с Путиным.
Зеленский заявил, что предварительные шаги перед встречей Нормандского формата - обмен пленными, формула Штайнмайера, разведение войск - это не условия России, а уже давно заключенные договоренности, которые надо выполнять.