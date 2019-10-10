Президент Владимир Зеленский заявил, что не знает, возможна ли встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Вопрос о нормандской встрече. "О моей встрече с Путиным никто не говорит, потому что все против", - Зеленский говорит, что с российским президентом пока возможна встреча только в нормандском формате.

Зеленский считает, что "все против" его встречи с Путиным.

"Встречаться мы можем в двух форматах: нормандский формат и прямая встреча с президентом РФ (Владимиром Путиным, - ред.). Об этой встрече, прямой, никто не говорит, потому что все против. Я не знаю, вероятно ли это. Я знаю, что эта встреча должна быть, если мы хотим закончить войну", - заявил он.

Зеленский заявил, что предварительные шаги перед встречей Нормандского формата - обмен пленными, формула Штайнмайера, разведение войск - это не условия России, а уже давно заключенные договоренности, которые надо выполнять.

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