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Зеленский о встрече с Путиным: я не знаю, возможно ли это
10.10.2019 15:18

Президент Владимир Зеленский заявил, что не знает, возможна ли встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Зеленский о встрече с Путиным: я не знаю, возможно ли это

Вопрос о нормандской встрече. "О моей встрече с Путиным никто не говорит, потому что все против", - Зеленский говорит, что с российским президентом пока возможна встреча только в нормандском формате. 

 

Зеленский считает, что "все против" его встречи с Путиным.

"Встречаться мы можем в двух форматах: нормандский формат и прямая встреча с президентом РФ (Владимиром Путиным, - ред.).

 

Об этой встрече, прямой, никто не говорит, потому что все против.

 

Я не знаю, вероятно ли это.

 

Я знаю, что эта встреча должна быть, если мы хотим закончить войну", - заявил он.

 

 

Зеленский заявил, что предварительные шаги перед встречей Нормандского формата - обмен пленными, формула Штайнмайера, разведение войск - это не условия России, а уже давно заключенные договоренности, которые надо выполнять. 

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