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Высланные российские дипломаты покинули Великобританию на самолете, перевозившем поддельный кокаин из Аргентины
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20.03.2018 19:27
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Россия прислала за 23 сотрудниками посольства в Лондоне и членами
их семей Ил-96, задействованный в деле о контрабанде наркотиков из
Аргентины. Ил-96 в аэропорту Станстед Скриншот: RT на русском /
YouTube За сотрудниками дипмиссии и членами их семей прибыл
правительственный Ил-96, который ранее использовался для вывоза из
Буэнос-Айреса груза, имитирующего обнаруженный в российском
посольстве кокаин. На бортовой номер лайнера – RA-96023 – обратило
внимание издание РБК.Сайт Flightradar24 отслеживает полет
Ил-96.Днем 20 марта колонна машин с высылаемыми дипломатами
покинула посольство России.Высылка дипломатов явилась реакцией
властей Великобритании на отравление в Солсбери бывшего
сотрудника Главного разведывательного управления РФ Сергея
Скрипаля.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь
Юлию госпитализировали с симптомами отравления. В
больницу также попал полицейский Ник Бейли. Все трое до сих пор
находятся в тяжелом состоянии.Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр
Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить
случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай
незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва
отказалась объяснять инцидент и потребовала предоставить ей
образцы вещества, которым отравили Скрипалей.По словам главы МИД
Великобритании Бориса Джонсона, "весьма вероятно", что приказ о
применении нервно-паралитического агента в Солсбери отдал
лично президент РФ Владимир Путин. В Кремле назвали это
заявление "шокирующим и непростительным"
нарушением дипломатического этикета.17 марта
Россия объявила персонами нон грата 23 британских
дипломатов. По данным СМИ, они покинут Москву до конца
недели.Об уголовном деле о международной торговле наркотиками, в
котором фигурируют российские дипломаты, стало известно 22
февраля. Расследование началось в декабре 2016 года, когда в здании
посольской школы в Буэнос-Айресе обнаружили в чемоданах 389 кг
кокаина.Сотрудники аргентинской жандармерии заменили упаковки с
наркотиками на пакеты с мукой. В сумки установили GPS-приемники,
чтобы отследить поставку. В декабре 2017 года муку под видом
кокаина доставили в Россию дипломатической почтой на самолете Ил-96
авиаотряда управления делами президента РФ.В рамках расследования
задержаны шесть человек: трое в России, двое в Аргентине и один –
возможный организатор – в Германии.
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