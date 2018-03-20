Россия прислала за 23 сотрудниками посольства в Лондоне и членами их семей Ил-96, задействованный в деле о контрабанде наркотиков из Аргентины. Ил-96 в аэропорту Станстед Скриншот: RT на русском / YouTube За сотрудниками дипмиссии и членами их семей прибыл правительственный Ил-96, который ранее использовался для вывоза из Буэнос-Айреса груза, имитирующего обнаруженный в российском посольстве кокаин. На бортовой номер лайнера – RA-96023 – обратило внимание издание РБК.Сайт Flightradar24 отслеживает полет Ил-96.Днем 20 марта колонна машин с высылаемыми дипломатами покинула посольство России.Высылка дипломатов явилась реакцией властей Великобритании на отравление в Солсбери бывшего сотрудника Главного разведывательного управления РФ Сергея Скрипаля.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления. В больницу также попал полицейский Ник Бейли. Все трое до сих пор находятся в тяжелом состоянии.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва отказалась объяснять инцидент и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.По словам главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, "весьма вероятно", что приказ о применении нервно-паралитического агента в Солсбери отдал лично президент РФ Владимир Путин. В Кремле назвали это заявление "шокирующим и непростительным" нарушением дипломатического этикета.17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов. По данным СМИ, они покинут Москву до конца недели.Об уголовном деле о международной торговле наркотиками, в котором фигурируют российские дипломаты, стало известно 22 февраля. Расследование началось в декабре 2016 года, когда в здании посольской школы в Буэнос-Айресе обнаружили в чемоданах 389 кг кокаина.Сотрудники аргентинской жандармерии заменили упаковки с наркотиками на пакеты с мукой. В сумки установили GPS-приемники, чтобы отследить поставку. В декабре 2017 года муку под видом кокаина доставили в Россию дипломатической почтой на самолете Ил-96 авиаотряда управления делами президента РФ.В рамках расследования задержаны шесть человек: трое в России, двое в Аргентине и один – возможный организатор – в Германии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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