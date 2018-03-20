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|Начальника одного из подразделений "Киевпасстранс" задержан на взятке в 165 тыс. грн
|20.03.2018 19:36
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Задержанному готовят сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресеченияВо вторник, 20 марта, Киевской местной прокуратурой №2 в скоординированном сотрудничестве с работниками Дарницкого управления полиции ГУ ЧП в Киеве разоблачены преступные действия начальника одного из структурных подразделений коммунального предприятия "Киевпастранс", который получил от представителя частного предприятия неправомерную выгоду в сумме 165 тыс. грн.
Фото: СБУ
Указанные средства чиновник требовал за принятие мер по возврату надлежащего коммерческой структуре имущества и выполнения собственных долговых обязательств, - сообщает пресс-служба прокуратуры Киева на странице в Facebook.
Указанное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины на рабочем месте непосредственно во время перечисления оговоренной суммы средств.
На эту минуту задержанному готовят сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 ("Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом") Уголовного кодекса Украины, и ходатайство об избрании меры пресечения.
Санкция ч. 3 ст. 368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.
Напомним, в Киеве Соломенский районный суд оштрафовал на 25,5 тыс. грн полковника ВСУ, который получил 3 тыс. долл. взятки.