Задержанному готовят сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения

Указанные средства чиновник требовал за принятие мер по возврату надлежащего коммерческой структуре имущества и выполнения собственных долговых обязательств, - сообщает пресс-служба прокуратуры Киева на странице в Facebook .

Указанное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины на рабочем месте непосредственно во время перечисления оговоренной суммы средств.

На эту минуту задержанному готовят сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 ("Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом") Уголовного кодекса Украины, и ходатайство об избрании меры пресечения.

Санкция ч. 3 ст. 368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.