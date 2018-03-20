Народный депутат от Оппозиционного блока Михаил Добкин напомнил, что в свое время внефракционный нардеп Надежда Савченко голосовала за снятие с него депутатской неприкосновенности, однако подчеркнул, что сам он этого делать не будет. Добкин: Нет шансов на то, что в Раде может быть рассмотрена жалоба Савченко на нарушение присяги генпрокурором Луценко Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "Голосовать за Савченко не буду, если это будет вынесено – я имею ввиду за снятие неприкосновенности, а также за ее арест и задержание. Хотя она в свое время проголосовала, когда это касалось меня. Но это ее проблемы", – напомнил Добкин.Он подчеркнул, что шансов на то, что в Раде может быть рассмотрена жалоба Савченко на нарушение присяги генеральным прокурором Юрием Луценко, нет. "Генеральный прокурор с кем-то дружит, кого-то держит за ухо на крючке, кого-то за другие места уголовными делами, потому провластное большинство, ряд внефракционных депутатов и фракций, которые постоянно подголосовывают большинству, будут делать так, как просит их Луценко и президент", – добавил нардеп.13 марта издание "Страна" написало, что Савченко вела переговоры с офицерами о возможном военном перевороте в Украине. 15 марта генпрокурор Юрий Луценко направил в Раду представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в здании Верховной Рады.Регламентный комитет 21 марта рассмотрит представление на задержание и арест Савченко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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