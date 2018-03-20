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Добкин заявил, что не будет голосовать за снятие неприкосновенности и арест Савченко
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20.03.2018 19:43
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Народный депутат от Оппозиционного блока Михаил Добкин напомнил,
что в свое время внефракционный нардеп Надежда Савченко голосовала
за снятие с него депутатской неприкосновенности, однако подчеркнул,
что сам он этого делать не будет. Добкин: Нет шансов на то, что в
Раде может быть рассмотрена жалоба Савченко на нарушение присяги
генпрокурором Луценко Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com
"Голосовать за Савченко не буду, если это будет вынесено – я имею
ввиду за снятие неприкосновенности, а также за ее арест и
задержание. Хотя она в свое время проголосовала, когда это касалось
меня. Но это ее проблемы", – напомнил Добкин.Он подчеркнул, что
шансов на то, что в Раде может быть рассмотрена жалоба Савченко на
нарушение присяги генеральным прокурором Юрием Луценко,
нет. "Генеральный прокурор с кем-то дружит, кого-то держит за
ухо на крючке, кого-то за другие места уголовными делами, потому
провластное большинство, ряд внефракционных депутатов и фракций,
которые постоянно подголосовывают большинству, будут делать так,
как просит их Луценко и президент", – добавил нардеп.13 марта
издание "Страна" написало, что Савченко вела переговоры с
офицерами о возможном военном перевороте в Украине. 15
марта генпрокурор Юрий Луценко направил в Раду
представления на привлечение к уголовной ответственности,
задержание и арест Савченко. Он заявил, что нардеп планировала
теракт в здании Верховной Рады.Регламентный комитет 21 марта
рассмотрит представление на задержание и арест Савченко.
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