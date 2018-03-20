Сводка Новостей
- Полиция повторно выдворила из Украины "вора в законе" по прозвищу Профессор
- НАБУ поймало на взятке $500 судью в Луцке
- Львовский облсовет потребовал от украинских властей разорвать дипотношения и ввести визовый режим с РФ
- В Уэльсе разбился самолет британских ВВС, судьба пилота неизвестна
- Полиция повторно выдворила из Украины "вора в законе" по прозвищу "Профессор"
|Минюст взыскал с Газпрома в госбюджет более 100 млн грн
|20.03.2018 19:44
|
Ведомство также работает над тем, чтобы заставить Россию выплатить до копейки все долги, которые есть на сегодняВсе средства российского Газпрома, которые находились на территории Украины, уже взысканы в государственный бюджет.
Фото: ТАСС
Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко журналистам во вторник, сообщает "Укринформ".
"Могу сказать, что Министерство юстиции взимает с Газпрома еще так же 6 млрд долларов по решению украинского суда по штрафу в бюджет по инициативе Антимонопольного комитета. Мы уже сняли часть средств - все, что было у Газпрома на территории Украины, было описано, арестовано и взыскано в государственный бюджет. Это более 100 млн грн, которые уже попали в украинский бюджет", - отметил Петренко.
Он отметил, что Министерство юстиции сотрудничать с коллегами по другим решениям для того, чтобы заставить Россию выплатить до копейки все долги, которые есть сегодня.
Как уточнил министр, "речь идет про 8,5 млрд грн".
"Есть соответствующее поручение премьер-министра Гройсмана, и мы сейчас имеем хорошие перспективы и хорошие наработки по выполнению этих решений не только в Украине, но и в других странах, с которыми у Украины есть соответствующие договоры", - сообщил министр юстиции.
Напомним, что 28 февраля Нафтогаз заявил, что "Газпром" обязали выплатить $2,56 млрд Украине. По словам председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, решение арбитража имеет более тысячи страниц. Он добавил, что срок уплаты для "Газпрома" начинается с на следующий день - то есть 1 марта 2018 года.
"Газпром" официально направил сообщение к "Нафтогазу Украины" о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.