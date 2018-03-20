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Минюст взыскал с Газпрома в госбюджет более 100 млн грн
20.03.2018 19:44
Минюст взыскал с Газпрома в госбюджет более 100 млн грн
Ведомство также работает над тем, чтобы заставить Россию выплатить до копейки все долги, которые есть на сегодня
Все средства российского Газпрома, которые находились на территории Украины, уже взысканы в государственный бюджет.
Минюст взыскал с Газпрома в госбюджет более 100 млн грн Фото: ТАСС

Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко журналистам во вторник, сообщает "Укринформ".

"Могу сказать, что Министерство юстиции взимает с Газпрома еще так же 6 млрд долларов по решению украинского суда по штрафу в бюджет по инициативе Антимонопольного комитета. Мы уже сняли часть средств - все, что было у Газпрома на территории Украины, было описано, арестовано и взыскано в государственный бюджет. Это более 100 млн грн, которые уже попали в украинский бюджет", - отметил Петренко.

Он отметил, что Министерство юстиции сотрудничать с коллегами по другим решениям для того, чтобы заставить Россию выплатить до копейки все долги, которые есть сегодня.

Как уточнил министр, "речь идет про 8,5 млрд грн".

"Есть соответствующее поручение премьер-министра Гройсмана, и мы сейчас имеем хорошие перспективы и хорошие наработки по выполнению этих решений не только в Украине, но и в других странах, с которыми у Украины есть соответствующие договоры", - сообщил министр юстиции.

Напомним, что 28 февраля Нафтогаз заявил, что "Газпром" обязали выплатить $2,56 млрд Украине. По словам председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, решение арбитража имеет более тысячи страниц. Он добавил, что срок уплаты для "Газпрома" начинается с на следующий день - то есть 1 марта 2018 года.

"Газпром" официально направил сообщение к "Нафтогазу Украины" о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

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