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Джонсон: У нас очень неприятный опыт сотрудничества с Россией в деле Литвиненко
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20.03.2018 19:51
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Великобритания имеет негативный опыт сотрудничества с российским
правосудием в деле об убийстве экс-офицера ФСБ РФ Александра
Литвиненко, сообщил министр иностранных дел Великобритании Борис
Джонсон. Джонсон: Если вы намерены безответственно
использовать нервно-паралитическое вещество, то столкнетесь с
дипломатическими последствиями Фото: ЕРА "У нас очень неприятный
опыт сотрудничества с Россией, с тем, как российское государство
при президенте Владимире Путине ведет себя, когда возникают
проблемы, подобные этой. 12 лет назад в Лондоне произошло покушение
на Александра Литвиненко. Тогда это было чрезвычайное событие.
Использовался полоний. Великобритания продвигалась очень медленно и
с чрезвычайной деликатностью в расследовании", – рассказал
он.Джонсон отметил, что британские власти решили сотрудничать с
российским правосудием, чтобы постараться экстрадировать главных
подозреваемых в отравлении, российских предпринимателей Андрея
Лугового и Дмитрия Ковтуна."В конечном итоге мы получили
насмешливый, саркастический отказ. Сейчас мы сочли, что очень важно
принять решение и показать, что если вы намерены безответственно
использовать нервно-паралитическое вещество такого типа, которое не
применялось в Европе с момента окончания Второй мировой войны, и
сделаете это в Солсбери, то столкнетесь с дипломатическими
последствиями", – подчеркнул он.Министр добавил, что считает
Россию "фантастической страной" и его по настоящему огорчает
происходящее."У нас очень мало альтернатив, кроме тех действий,
которые мы предприняли. Но разница между нынешним временем и тем,
что случилось 12 лет назад с Литвиненко, заключается в том, что мы
получаем гораздо больше знаков солидарности от международного
сообщества. Гораздо больше понимания того поведения, которое
отличает Россию в последние годы", – подчеркнул он.По словам
Джоносона, почти все страны Европы столкнулись с "враждебным
поведением или подрывной активностью" со стороны России.4 марта
66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь
Юлию госпитализировали с симптомами отравления. В
больницу также попал полицейский Ник Бейли. Все трое до сих пор
находятся в тяжелом состоянии.Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр
Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить
случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай
незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва
отказалась объяснять инцидент и потребовала предоставить ей
образцы вещества, которым отравили Скрипалей.По словам Джонсона,
"весьма вероятно", что приказ о применении нервно-паралитического
агента в Солсбери отдал лично президент РФ Владимир Путин. В
Кремле назвали это заявление "шокирующим и непростительным"
нарушением дипломатического этикета.17 марта
Россия объявила персонами нон грата 23 британских
дипломатов. По данным СМИ, они покинут Москву до конца
недели.23 ноября 2006 года в больнице Университетского колледжа
Лондона умер прежний офицер ФСБ РФ Александр Литвиненко.
Он скончался от лучевой болезни, вызванной попаданием в
организм радиоактивного вещества – полония-210. За три недели
до смерти Литвиненко встречался со своими бывшими сослуживцами, а
на тот момент российскими предпринимателями Луговым и Дмитрием
Ковтуном.Расследование и суд по делу Литвиненко длились больше
девяти лет. Было назначено судебное дознание, публичные
слушания начались только в начале 2015 года. По одной из
версий, мотивом убийства Литвиненко могло быть наличие у него
компромата на представителей российских властей. 21 января
2016 года Высокий суд Лондона обнародовал вывод,
что убийство Литвиненко, "вероятно", было санкционировано
Николаем Патрушевым, который в 2006 году возглавлял ФСБ, а
также президентом Владимиром Путиным. Виновными в убийстве
признали Лугового и Ковтуна, которые подсыпали полоний в чай
Литвиненко.
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