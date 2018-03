Самолет эскадрильи Red Arrows потерпел крушение близко от базы ВВС Великобритании. | Пилоты Red Arrows принимают участие в авиашоу Фото: ЕРА We are aware of an incident today at RAF Valley involving a Hawk aircraft. We are investigating the incident. — Red Arrows (@rafredarrows) 20 березня 2018 р. Местное издание The Daily Post со ссылкой на очевидца пишет, что катастрофа произошла вскоре после взлета. Свидетель утверждает, что видел парашют, то есть летчик успел катапультироваться. Однако до сих пор о судьбе пилота нет сведений.Самолет разбился в поле, пострадавших на земле нет.На странице Daniel Kalemasi в YouTube появилось видео с места катастрофы.ВИДЕО Видео: Daniel Kalemasi / YouTube Sky News сообщает, что самолет был двухместный. Власти не уточняют, сколько человек находилось на борту.Эскадрилья Red Arrows существует с 1965 года, известна участием в показательных выступлениях на различных авиашоу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



