По информации киевской полиции, 26-летний гражданин Грузии является
"вором в законе" и в Украине занимался перераспределением
криминальных сфер влияния. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Полиция выдворила "вора в законе", который нарушил
запрет на въезд в Украину Фото: mvs.gov.ua Правоохранители
выдворили злоумышленника по кличке Профессор уже во второй раз. В
сентябре прошлого года его выдворили из Украины в Турцию. Мужчине
на три года запретили въезд в Украину, но он незаконно вернулся в
столицу.В конце 2017 года гражданин Грузии нарушил запрет на въезд
в Украину и под другой фамилией незаконно пересек границу. Поэтому
правоохранители повторно сопроводили Профессора на самолет в
Стамбул."Полицейские уже знали, что 26-летний гражданин Грузии,
который постоянно живет в Турции, был коронован в 2013 году в одной
из южных стран", – сказано в сообщении отдела коммуникации
полиции КиеваПо словам начальника Главного управления Национальной
полиции в Киеве Андрея Крищенко, в Украине "вор в законе"
организовывал так называемые сходки для перераспределения сфер
влияния в криминальном мире."При этом Профессора больше
интересовали группы воров автомобилей и лица, занимавшиеся кражами
из транспортных средств на территории Киева и Кропивницкого. Также
он уделял внимание привлечению к незаконной деятельности
молодежи", – рассказал Крищенко.
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