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|Российские дипломаты возвращались в РФ самолетом, что фигурирует в деле о контрабанде кокаина
|20.03.2018 20:31
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На борту находились 23 российские дипломаты и члены их семей, только около 80 человекРоссийские дипломатии, которых выслали из Лондона из-за дела об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, сегодня покинули территорию Великобритании.
Фото: news.sky.com
Об этом сообщает Sky News.
Британский телеканал опубликовал фотографии из аэропорта "Станстед", откуда улетали 23 российские дипломаты и члены их семей, только около 80 человек.
Примечательно, что дипломаты отправились в Москву самолетом Ил-96 с бортовым номером RA-96023, принадлежащим Управлению делами президента России.
Этот лайнер фигурирует в деле о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию, который нашли в российском посольстве в Буэнос-Айресе.
Напомним, что США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона Скрипаля дополнительно указывает на ее ответственность. Четверо лидеров также отмечают, что РФ должна в полной мере раскрыть программу "Новичок" Организации по запрещению химического оружия.
4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии.
Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества.
В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов. Такое решение поддержал Госдеп США.
В свою очередь, Россия пригрозила зеркальным ответом и готова выслать за пределы РФ британских дипломатов.