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Прах Хокинга похоронят в Вестминстерском аббатстве
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20.03.2018 20:39
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В Вестминстерском аббатстве заявили, что прах британского
физика-теоретика Стивена Хокинга будет похоронен рядом с другими
великими учеными-англичанами – Исааком Ньютоном и Чарльзом
Дарвином. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Хокинг умер в возрасте 76 лет Фото: ЕРА "Совершенно конечно, что
прах профессора Стивена Хокинга должен быть захоронен в аббатстве,
рядом с другими знаменитыми учеными", – заявил декан
Вестминстерского аббатства, преподобный Джон Холл.Он напомнил, что
в 1727 году в аббатстве был похоронен сэр Исаак Ньютон, в 1882
году – Чарльз Дарвин. Последними из ученых там погребены физики
Эрнест Резерфорд в 1937 году и Джозеф Джон Томсон – в 1940 году."Мы
считаем важным, чтобы наука и вера работали вместе, чтобы
попытаться решить великие загадки тайны жизни и Вселенной", –
подчеркнул Холл.Хокинг – один из основоположников квантовой
космологии, изучал теорию возникновения мира в результате Большого
взрыва, сделал ряд открытий в теории черных дыр. В 1998 году он
издал научно-популярную книгу "Короткая история времени", в которой
рассказывается о появлении Вселенной, природе пространства и
времени, черных дырах и теории суперструн.Хокинг родился 8 января
1942 года в Оксфорде. В 1962 году окончил Оксфордский университет
со степенью бакалавра по математике и физике, а спустя четыре года,
когда ему было 24 года, получил степень доктора философии в
колледже Тринити-холл Кембриджского университета.В 1963 году у него
было диагностировано неизлечимое заболевание – боковой
амиотрофический склероз.В 1970-х работал в Институте теоретической
астрономии и Институте астрономии, преподавал теорию гравитации.В
1979 году он был удостоен одной из самых престижных академических
должностей – Лукасовского профессора в Кембриджском
университете.
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