Зеленский заявил, что на совещаниях с правоохранителями поставил цель - до 1 ноября показать результат в расследованиях по коррупционерам. Президент обратил внимание, что люди жалуются - "весна прошла, уже осень - посадок нет".

Отвечая на вопросы посадок и своем влиянии на уголовные дела, заявил, что влияния нет.

Но подчеркивает, что нынешние дела - обоснованные.

Отдельно прошелся по Сергею Пашинскому.

Потому что журналисты спросили - почему его арестовали за бытовое преступление, в то время как к нему много вопросов по коррупции?

"Выйдите на улицу и спросите - Пашинский - грабитель, или нет?". Спросите людей, у всех! Я даю вам 100% - 100 людей спросите, 100 людей скажет "да". Вы просто скажете - "за что его?"... Я не влияю? Не влияю!"

Ну, теперь Татьяна Черновол в список "Портнов, Янукович, Путин" впишет еще и Зеленского. А защитники Пашинского берут цитату на карандаш.

В Киеве небольшие группы людей проводят пикеты под зданием Kyiv Food Market, где президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-марафон. Об этом сообщают " Українські новини ".

В частности, два человека стоят с большим транспарантом "Мэр Днипра Филатов грабит". Несколько представителей партии "Свобода" держат небольшие таблички "Спроси" с вопросами для главы государства: "Почему не сложили мандат кнопкодавы?", "Когда закончится эпоха бедности?", "Что шепчет Богдан?" и т. д. Два человека пришли с плакатами с просьбой уволить председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

Еще несколько людей ходят с различными плакатами.

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