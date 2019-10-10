Сводка Новостей
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|Теперь Татьяна Черновол в список "Портнов, Янукович, Путин" впишет еще и Зеленского
|10.10.2019 15:37
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Зеленский заявил, что на совещаниях с правоохранителями поставил цель - до 1 ноября показать результат в расследованиях по коррупционерам. Президент обратил внимание, что люди жалуются - "весна прошла, уже осень - посадок нет".
Отвечая на вопросы посадок и своем влиянии на уголовные дела, заявил, что влияния нет.
Но подчеркивает, что нынешние дела - обоснованные.
Отдельно прошелся по Сергею Пашинскому.
Потому что журналисты спросили - почему его арестовали за бытовое преступление, в то время как к нему много вопросов по коррупции?
Ну, теперь Татьяна Черновол в список "Портнов, Янукович, Путин" впишет еще и Зеленского. А защитники Пашинского берут цитату на карандаш.
В Киеве небольшие группы людей проводят пикеты под зданием Kyiv Food Market, где президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-марафон. Об этом сообщают "
Еще несколько людей ходят с различными плакатами.