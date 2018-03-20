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Верховная Рада упростила малым виноделам получение лицензии
20.03.2018 20:39
Верховная Рада упростила малым виноделам получение лицензии
Также депутаты дали зеленый свет местным маркам вина
Верховная Рада упростила процедуру получения лицензии на производство алкогольных напитков для малых производителей винодельческой продукции.
Верховная Рада упростила малым виноделам получение лицензии Фото: businessman.ua

За принятие в целом законопроекта №6693 проголосовали 247 депутатов при минимально необходимых 226, - сообщают Украинские новости.

Документом предусматривается, что мелкие производители винпродукции не подлежат обязательной аттестации на соответствие требованиям по обеспечению жизни и здоровья людей, охраны окружающей природной среды, полного технологического цикла производства, а также соответствие санитарным, пожарным, экологическим нормам и правилам.

Для получения лицензии малым производителям довольно будет соответствующему органу предоставить зарегистрированную декларацию соответствия материально-технической базы требованиям законодательства и договор с аккредитованной лабораторией.

Также в проекте прописано, что новые марки винпродукции утверждает руководитель предприятия на основании заключения Центральной отраслевой дегустационной комиссии винодельческой промышленности или дегустационной комиссии профильной научного учреждения и отраслевой общественной организации. Отмечается, что необходимость проведения аттестации невозможным создание уникальных терруарних (местных) вин и легализации малых производителей винпродукции в сельской местности.

Под небольшими производствами винодельческой продукции имеются в виду предприятия, осуществляющие производство и разлив виноградных, плодово-ягодных вин и медовых напитков из виноматериалов исключительно собственного производства, полученных путем переработки плодов, ягод, винограда, меда также собственного производства.

При этом документом предусматривается запрет на использование такими предприятиями спирта при производстве винпродукции.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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