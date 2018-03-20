Глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан заявил, что доверился офицеру Кедру, с которым его познакомила внефракционный нардеп Надежда Савченко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Рубан: На войне надо или доверять товарищу, или не доверять. Если ты не доверяешь, ты его пристрелишь Фото: radiosvoboda.org с офицером Кедром (позывной Березень), в автомобиле которого он вывозил оружие из "ДНР". сообщил журналистам в зале Апелляционного суда Киева, передает корреспондент "ГОРДОН"."Основная цель знакомства – это освобождение его подчиненных, которые находятся в плену в Луганске, там есть двое из 8-го полка (по данным "Страны", Кедр – это майор 8-го полка спецназа ГУР Павел Балов. – ), я этим занимался, не очень успешно... Я считал, что это нормальное желание командира", – рассказал он.Рубан пояснил, что ему нужно было проехать один километр между блокпостами на автомобиле Кедра."На войне надо или доверять товарищу, или не доверять. Если ты не доверяешь, ты его пристрелишь. Если ты доверился, а он изменник, он тебя пристрелит. Ну это война. Там немного другие отношения между военными... Это тут можно доверять, не доверять, максимум тебя кофе обольют. Там если доверяешь жизнь, то доверяешь", – подчеркнул он.Глава "Офицерского корпуса" также заявил, что перевозил оружие с оккупированных территорий Донбасса по военным задачам, пишет Gazeta.ua."Имела место военная операция, которую разрабатывал офицер Кедр. Нужно было провезти четыре пулемета в одну сторону и один пулемет – назад", – сообщил Рубан.Рубана задержали 8 марта в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области за нелегальную перевозку крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.9 марта ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса и арестовали на 60 суток без права выхода под залог.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова.Глава СБУ Василий Грицак рассказал, что в ноябре 2017 года Рубан уже перевез с оккупированного Донбасса крупную партию средств поражения. Также глава "Офицерского корпуса" якобы координировал свои действия с лидерами группировки "ДНР".20 марта Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу защиты главы "Офицерского корпуса" на решение Шевченковского районного суда Киева от 9 марта об аресте и оставил его под стражей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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