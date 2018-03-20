С начала суток боевики один раз обстреляли опорные пункты военнослужащих, один защитник ранен

"На Донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов соперник обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Пески. В результате вражеского огня один украинский защитник получил ранения", - сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что раненого доставили в больницу.