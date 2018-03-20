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Под Песками украинский военный получил ранения
20.03.2018 20:47
Под Песками украинский военный получил ранения
С начала суток боевики один раз обстреляли опорные пункты военнослужащих, один защитник ранен
Украинский военный 20 марта получил ранения в результате обстрела боевиков под Песками Донецкой области.
Под Песками украинский военный получил ранения Фото: Андрій Попіль

"На Донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов соперник обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Пески. В результате вражеского огня один украинский защитник получил ранения", - сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что раненого доставили в больницу.

Напомним, 19 марта во время обстрела в зоне боевых действий на Донбассе ранен один военный.

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