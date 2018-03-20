На канале "Ватная истина" в YouTube опубликовано видео от имени "гражданки России Наташи", которая празднует победу президента России Владимира Путина на выборах. Она с фанатизмом говорит о новом президенте: "Я два дня не спала, не ела, мы всей семьей пошли на выборы... Сейчас муж пошел еще водки купить, потому что праздник у нас, праздник. Не верится даже, о боженьки, нет слов. Он победил, он остается с нами". В ролике также говорится, что "все люди голосовали, собаки даже голосовали. Так все любят Путина". Многие в соцсетях восприняли троллинг действительно, решив, что его записала реальная сторонница президента РФ. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | "Наташа" рассказала, как празднуют в России победу Путина Скриншот: Ватная Истина / YouTube Президентские выборы в РФ прошли 18 марта. По предварительным данным, явка составила 67,47%. После обработки 99,84% бюллетеней Путин лидирует с 76,66% голосов.видео Видео: Ватная Истина / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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