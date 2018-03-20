"Все люди голосовали, собаки даже голосовали. Так все любят Путина". Пародия на фанатов президента РФ. Видео
20.03.2018 20:54
На канале "Ватная истина" в YouTube опубликовано видео от имени
"гражданки России Наташи", которая празднует победу президента
России Владимира Путина на выборах. Она с фанатизмом говорит о
новом президенте: "Я два дня не спала, не ела, мы всей семьей пошли
на выборы... Сейчас муж пошел еще водки купить, потому что праздник
у нас, праздник. Не верится даже, о боженьки, нет слов. Он победил,
он остается с нами". В ролике также говорится, что "все люди
голосовали, собаки даже голосовали. Так все любят Путина". Многие в
соцсетях восприняли троллинг действительно, решив, что его записала
реальная сторонница президента РФ. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке | "Наташа" рассказала, как празднуют в
России победу Путина Скриншот: Ватная Истина / YouTube
Президентские выборы в РФ прошли 18 марта. По предварительным
данным, явка составила 67,47%. После обработки 99,84%
бюллетеней Путин лидирует с 76,66%
голосов.видео Видео:
Ватная Истина / YouTube