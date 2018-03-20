Сведения досудебного расследования можно разглашать только с письменного разрешения следователя

В ответе за подписью спикера ведомства Елены Гитлянской говорится, что "сведения досудебного расследования можно разглашать только с письменного разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в котором они признают возможным".

"Учитывая указанные правовые ограничения запрашиваемые сведения пока не может быть предоставлено", - говорится в ответе СБУ на информационный требование " Украинской правды".

УП обращалась в полицию с просьбой сообщить, проводились ли, и когда именно обыски в других фигурантов дела, в частности, Олега Мезенцева (помощника нардепа Надежды Савченко), Валерия Шашкина, Г. П. Березня и С. В. Ляща.

Среди запрашиваемой информации был также юридический статус перечисленных фигурантов и наличие новых подозреваемых по делу.

УП также интересовалась тем, где был осмотрен автомобиль, в котором нашли оружие 23 ноября 2017 года, и где все это время оружие находилось.

Кроме того, в запросе говорилось о том, установлено, почему целью теракта было выбрано Порошенко, Турчинова, Яценюка и Авакова, и сотрудничал ли со следствием спецназначенец "Кедр". Последний, по словам Рубана, уговорил его поехать на оккупированную часть Донбасса.

Владимира Рубана задержали утром 8 марта на пункте пропуска "Майорск" на линии разграничения. Во время проверки мебели, которую руководитель "Офицерского корпуса" вывозил из оккупированной части Донбасса, нашли минометы, автоматы Калашникова и другое оружие. Провозилось все это под видом имущества семьи переселенцев.

Согласно подозрению, предъявленному Рубану, он готовил покушение на президента Петра Порошенко , руководителей силовых структур и других государственных деятелей. Согласно документу, в Рубана "не позднее 14 ноября 2017" возник план осуществить в Киеве теракт с целью запугивания населения и спровоцировать военный конфликт на территории всей Украины. В частности, планировалось, что в правительственном квартале будут обстреляны из гранатометов, минометов и стрелкового оружия здания Верховной Рады, Администрации Президента и жилых домов. Одновременно с этим должны были подорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и народных депутатов, которые будут присутствовать на заседании ВР.

Кроме того, Рубан якобы планировал устроить захват здания парламента в ночное время, а также организовать вооруженные нападения на дома, в которых живут Петр Порошенко, глава МВД Арсен Аваков, экс-премьер Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов. Все они должны были быть убиты.

В то же время, сам Владимир Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что во время задержания на КПВВ был там водитель и имел только перевезти товар из неподконтрольной территории Донбасса.