Защита "главы" аннексированного Крыма Сергея Аксенова и
"председателя госсовета" полуострова Владимира Константинова в
данный момент обжалует решение суда разрешить в Украине заочное
расследование в их отношении. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке В марте суд отклонил апелляцию защиты Аксенова и
Константинова Фото: zn.ua "Разрешения на заочное расследование
против Аксенова и Константинова получены Генпрокуратурой, сейчас
идет процесс обжалования", – отметил представитель защиты.По
его словам, суд в марте уже отклонил апелляцию защиты,
следовательно в данный момент идет процесс кассационного
обжалования.Россия аннексировала Крым после незаконного
референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не
признается Украиной и большинством стран
мира. Непосредственное участие в оккупации полуострова
принимала "народная самооборона" Крыма, которую организовал
тогдашний глава партии "Русское единство" Аксенов.Константинов с
марта 2010 года был председателем Верховного Совета Автономной
Республики Крым, членом Партии регионов.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира