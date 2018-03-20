Обоих чиновников подозревают в присвоении имущества

Соответствующее решение приняла коллегия судей Апелляционного суда Киева, отказавшись удовлетворить ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Украины об изменении меры пресечения Вугельман. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, 1 марта судья Соломенского районного суда Максим Вишняк отказался удовлетворить ходатайство прокурора САП об отстранении Вугельмана на время расследования.

27 февраля, Соломенский районный суд Киева также сохранил на посту и самого мэра Одессы Геннадия Труханова. Последнего НАБУ считает организатором схемы, которая и стала основанием для уголовного производства. Детективы считают, что Труханов вместе с еще семью чиновниками создали схему для покупки здания для Европейской мэрии по значительно завышенной цене. Сначала город заплатил за него 185 млн грн., а незадолго до этого его приобрели за 11,5 млн грн.