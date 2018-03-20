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|Львовский облсовет призвал разорвать дипломатические отношения с Россией
|20.03.2018 21:11
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"Проведение выборов в аннексированном Крыму, постоянные провокации на украинской территории, диверсии против граждан в странах Европы обусловливают необходимость более решительных шагов для укрепления безопасности Украины"Львовский областной совет обратился к высшему руководству Украины с требованием разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией.
Фото: uanews.lviv.ua
Соответствующее решение приняли депутаты на заседании 20 марта, сообщается на сайте облсовета.
"Своими последними действиями Российская Федерация продолжает демонстративно пренебрегать территориальной целостностью Украины, международными договорами и принципами цивилизованного общества", - говорится в призыве.
"Проведение выборов в аннексированном Крыму, постоянные провокации на украинской территории, диверсии против граждан в странах Европы обусловливают необходимость более решительных шагов для укрепления безопасности Украины", - мотивируют свое решение депутаты.
"Учитывая это, мы, депутаты Львовского областного совета, требуем от высшего руководства государства разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией. Считаем недопустимыми такие отношения со страной, которая является оккупантом нашей территории", - отмечается в обращении.
Кроме этого Львовский областной совет выступил за введение визового режима для граждан Российской Федерации.
Напомним, народный депутаты Максим Бурбак и Георгий Логвинский внесли в Верховную Раду проект постановления о непризнании выборов президента России.