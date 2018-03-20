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В Киеве коллекторы угрожают женщине убийством ее ребенка
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20.03.2018 21:18
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Портал "Киев Оперативный" обнародовал запись разговора женщины с
якобы коллектором, который требует от нее вернуть долг, в обратном
случае грозит убийством дочери. | По словам женщины,
вымогатель звонит ей и после подачи заявления в полицию Фото:
pixabay.com Женщина записала на аудио угрозы коллектора, ролик
обнародован на YouTube-канале Kyiv Operativ."Ребята, помогите!
Я боюсь за себя и своего ребенка. Когда-то давно мой дядя взял
кредит. Мы уже давно с ним не общаемся, следовательно даже не могу
узнать правда это или нет. Оказывается, коллекторы как-то нашли мой
и ребенка номер и угрожают убийство. По социальным сетям они
разбросали фото моего ребенка с разными рода пошлостями, сказали,
что будут собирать деньги якобы на лечение и из этих денег выплатят
долг дяди. Что делать? Заявление в полицию я написала, а толку? Он
как звонил, так и звонит", – рассказала женщина."Я тебе говорю
напрямую – я сейчас занимаюсь вымогательством и буду требовать с
тебя деньги за твоего дядю", – сказал ей телефону
звонивший.Девочке, которая позже взяла трубку, собеседник заявил,
что "порежет ее дома или в школе".ВИДЕОВидео: Kyiv Operativ / YouTube
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