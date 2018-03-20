Российский дизайнер показал третий срок Путина в двухминутном мультфильме. Видео
20.03.2018 21:26
Виктор Янукович, Виталий Мутко, Сергей Ролдугин, война в Сирии,
"пакет Яровой", а также другие события и персонажи вошли в
анимационный ролик российского дизайнера Егора Жгуна, главным
героем которого стал президент РФ Владимир Путин. Мультфильм "Еще
шесть лет Путина", который он разместил в своем YouTube-аккаунте,
снят в стилистике американского сериала "Симпсоны". Жгун вспомнил
главные события в жизни России и ее президента с 2012-го по 2018
год. Эпизоды калейдоскопически сменяются, но постоянно в кадре
телевизоры, на которых транслируются пропагандистские шоу Дмитрия
Киселева и Владимира Соловьева. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке | Мультипликационный Янукович "в гостях" у
Путина Скриншот: egor zhgun / YouTube Телеканал "Настоящее время"
проанализировал все "цитаты" Жгуна с объяснением каждого кадра.В
2012 году Жгун в аналогичной стилистике снял мультфильм о жизни
Путина в 2000–2012 годах.В 2014 году он выпустил анимационную
"азбуку" российского президента.видео
Видео: egor zhgun / YouTube