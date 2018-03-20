Виктор Янукович, Виталий Мутко, Сергей Ролдугин, война в Сирии, "пакет Яровой", а также другие события и персонажи вошли в анимационный ролик российского дизайнера Егора Жгуна, главным героем которого стал президент РФ Владимир Путин. Мультфильм "Еще шесть лет Путина", который он разместил в своем YouTube-аккаунте, снят в стилистике американского сериала "Симпсоны". Жгун вспомнил главные события в жизни России и ее президента с 2012-го по 2018 год. Эпизоды калейдоскопически сменяются, но постоянно в кадре телевизоры, на которых транслируются пропагандистские шоу Дмитрия Киселева и Владимира Соловьева. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Мультипликационный Янукович "в гостях" у Путина Скриншот: egor zhgun / YouTube Телеканал "Настоящее время" проанализировал все "цитаты" Жгуна с объяснением каждого кадра.В 2012 году Жгун в аналогичной стилистике снял мультфильм о жизни Путина в 2000–2012 годах.В 2014 году он выпустил анимационную "азбуку" российского президента.видео Видео: egor zhgun / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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